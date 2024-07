Future Press und Bandai Namco kündigen den dritten Band der Buchreihe "Elden Ring – die Bücher des Wissens" an. Das enzyklopädische Werk im Hardcover umfasst 352 Seiten und ist ein vollständiger Katalog der Welt von "Shadow of the Erdtree".

Das Buch erscheint im September 2024.

Das Werk

Umfassende Karten der Spielwelt, auf denen jeder Gegenstand, jeder wichtige Punkt und jeder namhafte Gegner verzeichnet sind.

Ein Bestiarium mit Analysen der verschiedenen Feinde.

Ein Quest-Leitfaden, der die neue Geschichte rund um den verschollenen Gott Miquella näher erläutert.

Vollständige Katalogisierung der neuen Ausrüstungsgegenstände.

Bonusinhalte wie eine Konzeptkunstsammlung, ein kompletter Fortschrittsleitfaden sowie ein Leitfaden zur Charaktererstellung, der vorhandene und neue Ausrüstung kombiniert.

"Elden Ring – die Bücher des Wissens", "BAND III: Shadow of the Erdtree" erscheint im September 2024

Die Erweiterung "Elden Ring Shadow of the Erdtree" ist bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.