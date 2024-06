Elden Ring DLC besser als The Witcher 3

Mit Spannung wurde dem gestrigen Release des Elden Ring DLCs "Shadow of the Erdtree" entgegengefiebert. Nun wurde bekannt, dass die inhaltliche Erweiterung einen neuen Rekord auf die Beine stellen konnte.

Mehr als 30 Stunden Spielspass, zahlreiche neue Gegner und bockschwere Gegner - mit "Shadow of the Erdtree" hat sich "Elden Ring"-Entwickler From Software einmal mehr selbst übertroffen. Das sieht auch die Fanbase wie Gaming-Community so und hat die Spielerische Erweiterung zum am besten bewerteten DLC aller Zeiten gewählt.

Damit rangiert "Shadow of the Erdtree" nun vor dem bis dato Erstplatzierten, dem Zusatzinhalt "Blood and Wine" für "The Witcher 3: Wild Hunt".

"Elden Ring: Shadow of the Erdtree" ist seit Freitag, dem 21. Juni 2024, für alle gängigen Plattform in den jeweiligen Stores käuflich erwerbbar.