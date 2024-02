Elden Ring DLC in Qualitätsprüfung

Nachdem im Januar in einem Update auf Steam ein DLC zu "Elden Ring" gelistet wurde, gibt es nun einen konkreteren Eintrag des Entwicklerstudios. So befindet sich die Erweiterung in der Qualitätsprüfungs-Phase.

Hoffnungen darauf, dass das "Shadow Of The Erdtree"-DLC zum 2. Jubiläum am 25. Februar 2024 erscheint, werden schon seit längerem von der Fangemeinde geäussert. Der Leak eines thematisch an den "Shadow Of The Erdtree"-DLC angepassten Controllers im Dezember machte diese realistisch. Es ist jedoch noch nicht offiziell von FromSoftware bestätigt, dass es sich bei den aktuellen Tests auch wirklich um die sehnsüchtig erwartete Erweiterung handelt.