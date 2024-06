Elden Ring: Downloadumfang der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung auf PS5

Noch in diesem Monat können wir bekanntlich die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" in Angriff nehmen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz PS5-Beistzer dafür reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass der "Shadow of the Erdtree"-DLC für "Elden Ring" genau 16,502 GB belegt. Die anderen Fassungen sollten erfahrungsgemäss einen ähnlichen Platzbedarf haben. Der Pre-Load ist ab 19. Juni möglich, der Release erfolgt zwei Tage später, also am 21. Juni.

In der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" betreten wir das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, welche mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Shadow of the Erdtree" ist die Erweiterung zu "Elden Ring" – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann bereits weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und mehr.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.