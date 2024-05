Elden Ring bekommt keinen weiteren DLC

Bald können wir uns bekanntlich über den "Shadow of the Erdtree"-DLC für "Elden Ring" freuen. Dies wird auch die einzige Erweiterung für das anspruchsvolle Action-Rollenspiel bleiben.

Besagte Aussage kommt direkt von Schöpfer Hidetaki Miyazaki. Allerdings muss das nicht heissen, dass die Story von "Elden Ring" nicht weitergeht. Vielmehr überlegt man momentan intern, wie diese fortgesetzt werden kann, etwa in einem weiteren Spiel.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Der "Shadow of the Erdtree"-DLC folgt am 21. Juni.