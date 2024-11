Elden Ring: Fan-Anime verspätet sich

Schöpfer Steins Alter gibt bekannt, dass wir leider etwas länger auf den Fan-Anime zu "Elden Ring" warten müssen. Ein neues Releasefenster dafür nennt er aber auch.

Demnach verschiebt sich der Fan-Anime zu "Elden Ring" vom diesem Herbst auf den Sommer 2025, um noch mehr Zeit für die Arbeit an den Animationen zu haben. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gibt es aber einen neuen über vier Minuten langen Teaser-Trailer zu sehen.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni.