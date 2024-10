Elden Ring: Patch verfügbar

Bandai Namco weist darauf hin, dass mittlerweile Patch 1.15 für "Elden Ring" verfügbar ist. Was sich damit ändert, erfahren wir ebenfalls.

Bei der PS5-Version von "Elden Ring" kann demnach die instabile Framerate ab jetzt mit der Option "Rebuild Database" im abgesicherten Modus des Geräts verbessert werden. Es wurde zudem auch ein Fehler behoben, durch den die Zwischensequenz, die beim Betreten des "Shadow Keep Church District" abgespielt wurde, beim erneuten Betreten des Gebiets wieder abgespielt wurde. Ausserdem wurde ein Fehler behoben, durch den einige Angriffe der "Golem Fist"-Waffe keinen Schaden verursachten, wenn der Spieler von bestimmten Spezialeffekten betroffen war. Sämtliche Verbesserungen und Optimierungen können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni.