Elden Ring: Schöpfer hat nichts gegen Mods

Wenige Tage vor dem Release der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" hat sich dessen Schöpfer Hidetaka Miyazaki zum Thema Mods geäussert. Dabei liess er eine überwiegend positive Einstellung zu dem Thema erkennen.

So sagt Miyazaki etwa, dass er absolut kein Problem damit hat, wenn Spieler von "Elden Ring" die entsprechende Mod nutzen und das Action-Rollenspiel kooperativ in Angriff nehmen. Gerade hier könnte er sich sogar vorstellen, diese Idee aufzugreifen und sie vielleicht für ein zukünftiges Projekt zu verwenden.

In der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" betreten wir das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, welche mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Shadow of the Erdtree" ist die Erweiterung zu "Elden Ring" – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann bereits weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und mehr.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgt am 21. Juni.