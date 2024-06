Elden Ring Shadow of the Erdtree - Meilenstein

Bandai Namco gab bekannt, dass "Elden Ring Shadow of the Erdtree" bereits drei Tage nach Veröffentlichung weltweit fünf Millionen Mal verkauft wurde. Dieser Meilenstein konnte nur durch die enorme Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt erreicht werden, wofür sich das Unternehmen von Herzen bedankt.

In der Erweiterung für das mehrfach ausgezeichnete Action-Rollenspiel von Bandai Namco und FromSoftware betreten Spielende das Reich der Schatten, eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren, in der weitere bedrohliche Bosse warten.

"Shadow of the Erdtree" hält eine grosse Auswahl an neuen Zaubereien, Waffen und Rüstungen für Spielende bereit, damit sie ihre Builds anpassen und die neuen Herausforderungen auf ihre eigene Art und Weise bewältigen können. Auf den Spuren von Miquella wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Elden Ring Shadow of the Erdtree" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.