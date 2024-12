Elden Ring Fan findet mögliche Inspiration für Erdbaum

In den Weihnachtstagen hat ein australischer "Elden Ring"-Fan geteilt, dass der ikonische "Erdtree", deutsch "Erdbaum", an ein im Westen des Landes heimisches Gewächs erinnert. Auf der einen Seite ist er zwar sichtlich dem Weltenbaum von Hidetaka Miyazaki "Berserk" nachempfunden, welcher sich wiederum an Yggdrasil (Weltenesche) und dem Buddhabaum (Pappel-Feige) aus der nordischen Mythologie und dem Buddhismus orientiert. Wie Nutzer 'Independent-Design17' auf Reddit zeigt, könnte der "Erdtree" jedoch auch der Nuytsia floribunda, dem "Western Australian Christmas Tree" nachempfunden sein.

Die Ähnlichkeiten der beiden Pflanzen enden nicht bei der Optik. So erfahren wir in "Elden Ring", dass die Seelen der Toten zum "Erdbaum" gebracht wurden, weswegen auch Katakomben in unmittelbarer Nähe der riesigen Wurzeln zu finden sind. Der Zyklus von Leben und Tod ist von zentraler Bedeutung für das fiktive Lebewesen und Ähnliches gilt für die in Westaustralien ansässige Nuytsia. So bezeichnet das Volk Wadandi den Baum als "Geisterbaum", wobei jede Blüte die Seele eines Verstorbenen darstellt. Der Glaube besagt, dass die Geister quer durch Australien reisen, um in den Bäumen zur Ruhe zu kommen.