Elden Ring: Frische Infos zur Switch-2-Version

Der japanischen Famitsu sind neue Informationen zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Elden Ring" zu entnehmen. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

So wird die Switch-2-Version von "Elden Ring" mit Knight of Ides und Heavy Knight zwei neue Klassen bieten. Zudem sind drei neue Looks für Torent, vier frische Rüstungsarten, Waffen und Kampftechniken angedacht.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni 2024. Nintendos Switch 2 wird schliesslich irgendwann im weiteren Jahresverlauf bedient.