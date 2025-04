Elden Ring für Switch 2 angekündigt

Bandai Namco hat sein "Elden Rng" auch für Switch 2 angekündigt. Hierbei handelt es sich um die sogenannte "Tarnished Edition".

Bei "Elden Ring" handelt es sich um ist ein preisgekröntes Action-Rollenspiel in einer düsteren Fantasy-Welt, das sich mittlerweile über 28 Millionen Mal verkauft hat. Es warten darin tückische Dungeons zum Erkunden und epische Bosskämpfe. "Elden Ring Tarnished Edition" enthält dabei das Basisspiel, die Erweiterung "Shadow of the Erdtree", neue Waffen, Gestaltungsskins für Sturmwind und mehr.

"Elden Ring" erscheint im weiteren Jahresverlauf auch für Switch 2 und ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.