Elden Ring: Gameplay aus der Tarnished Edition

Auf der Fan Expo wurde auch Gameplay aus der Tarnished Edition von "Elden Ring" abgefilmt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier ist über 14 Minuten lang zu sehen, was technisch von der stationären Version der Tarnished Edition von "Elden Ring" zu erwarten ist. Dabei geht die Bildrate zwar immer mal in die Knie, aber grundsätzlich scheint die Umsetzung im grünen Bereich zu sein.

Über die Handheld-Version von "Elden Ring" für Switch 2 gab es dagegen in der vergangenen Woche häufiger negative Berichte. So war mitunter zu lesen, dass hier noch ordentlich nachgebessert werden muss. Aber bis zum Release ist ja auch noch etwas Zeit.

"Elden Ring" ist seit 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Tarnished Edition" für Switch 2 folgt noch in diesem Jahr.