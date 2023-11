Helfende Hand in Elden Ring

Wer Probleme mit dem finalen Boss in "Elden Ring" hat, sollte sich die folgende Meldung eventuell aufmerksam durchlesen. Ein Spieler hat nämlich schon auffallend oft dabei geholfen ihn zu besiegen.

Die helfende Hand für den letzten Gegner in "Elden Ring" hört passenderweise auf den Namen "Let Me Solo Them" und hat Spielern schon über 5.000 Mal geholfen, den dortigen Oberboss zu besiegen. Ein Statement von ihm zu diesem Thema finden wir bei Reddit. Dort bezeichnet er seine Unterstützung unter anderem als "befriedigende Tat".

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich.