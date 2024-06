Elden Ring: Hohe Hürde zum Spielen der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung

FromSoftware hat jetzt eine relativ hohe Hürde zum Spielen des "Shadow of the Erdtree"-DLCs für "Elden Ring" enthüllt. Keine Angst, noch ist bis zu dessen Release ja noch ein paar Tage Zeit.

So erinnert man uns daran, dass zuerst der Boss Mogh, der Lord of Blood, besiegt sein muss. Dies hat jedoch lediglich 37,8 Prozent der Steam-Community von "Elden Ring" geschafft. Anschliessend können wir nämlich erst mit dem Kokon von Miquella im Mohgwyn Palace interagieren, was für den Start der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung zwingend nötig ist. Folglich dürfte auf viele von uns vor dem Release des DLCs am 21. Juni noch einige Arbeit zukommen.

In der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" betreten wir das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, welche mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Shadow of the Erdtree" ist die Erweiterung zu "Elden Ring" – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann bereits weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und mehr.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.