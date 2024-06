Kostenloses Update für Elden Ring

Unmittelbar vor dem Release der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung wird "Elden Ring" selbst noch ein kostenloses Update spendiert bekommen. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Besagtes Gratis-Update für "Elden Ring" wird ab 20. Juni, also nur einen Tag vor dem Erscheinen der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung, verfügbar sein. Er ergänzt etwa neue Features für das Inventar und frische Frisuren. Alle Details dazu können wir an dieser Stelle nachlesen. Ein Day One Patch für den DLC wird übrigens am selben Tag erhältlich sein.

In der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" betreten wir das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, welche mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Shadow of the Erdtree" ist die Erweiterung zu "Elden Ring" – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann bereits weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und mehr.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.