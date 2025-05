Live-Action-Film von Elden Ring angekündigt

Bandai Namco Entertainment und A24 kündigen einen Live-Action-Film von "Elden Ring" an. Erste handfeste Informationen dazu hat man auch parat.

Besagte Verfilmung von "Elden Ring" wird von Alex Garland (u. a. Ex Machina, Civil War) als Regisseur und Drehbuchautor umgesetzt. Als Produzenten fungieren Peter Rice, Andrew Macdonald und Allon Reich (DNA) sowie George R. R. Martin und Vince Gerardis.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch dessen Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Wir allein entscheiden, wie wir die vielen Herausforderungen meistern, die uns in dieser Welt erwarten.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni 2024. Die Swich-2-Umsetzung erscheint schliesslich am 5. Juni.