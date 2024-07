Tausende Dollar für Elden-Ring-Poster

Erst jüngst wurde mit "Elden Ring: Shadow of the Erdtree" der erste und vermeintlich einzige DLC zum Spiel von Entwickler From Software veröffentlicht. Massgeblich am Erfolg beteiligt ist der Japaner Hidetaka Miyazaki, der Game Director von Elden Ring sowie derzeitige Präsident des Unternehmens. Nun wurde auf einer Auktion ein Elden Ring-Poster mit seiner Unterschrift versteigert.

Quelle: CDawgVA

Obwohl YouTuber CDawgVA selbst ein grosser Fan der From Software-Spiele ist, hat er sich dazu entschieden, ein von Miyazaki unterschriebenes Poster für den guten Zweck zu versteigern. Obwohl das Bild bei lediglich einem US-Dollar gestartet ist, liegt der Betrag mittlerweile bei circa 15.000 US-Dollar. Interessanterweise ist das Poster, auf dem der From Software Präsident unterschrieben hat, maximal 250 US-Dollar wert.

Der finale Betrag wird im Anschluss an die Versteigerung an die Immune Deficiency Foundation gespendet. Hierbei handelt es sich um eine Organisation, die sich um die Aufklärung und Betreuung von Personen mit Immunerkrankungen kümmert.

"Elden Ring" selbst ist seit einigen Jahren für PlayStation, Xbox sowie PC im Handel erhältlich.