Elden-Ring-Mod macht Bosse zu Freunden

"Elden Ring: Shadow of the Erdtree" verlangt seinen Spielern ordentlich viel ab. Im Gegensatz zum Hauptspiel hat Entwickler From Software den Schwierigkeitsgrad noch einmal deutlich erhöht. Das stellt zahlreiche User vor beinahe unüberwindbare Herausforderungen, denen man nun auf dem PC dank einer Mod offenbar mit selbst beschworenen Bossen entgegentreten darf.

Bereits kurz nach dem Release von "Elden Ring: Shadow of the Erdtree" tauchten im Netz unzählige Modifikationen auf, die den Spielern beim Bewältigen des Elden-Ring-DLCs unter die Arme greifen sollen. Nun aber hat der Modder FlippantTunic22 das Ganze komplett verändert, indem er eine Modifikation veröffentlichte, die es den Spielern erlaubt, anstatt normalen Spirit Ashes richtige Bosse zur Hilfe zu rufen.

Mittels der Mod lassen sich bislang elf Bosse beschwören, die dem Spieler im Kampf zur Seite stehen. Hierbei betroffen sind unter anderem Divine Beast Dancing Lion sowie Messmer the Impaler. Für die Zukunft ist die Integration weiterer Charaktere aus dem Spiel geplant.

Die Modifikation steht als Download via Nexus Mods zur Verfügung, lässt sich aber ausschliesslich für die PC-Version von "Elden Ring" verwenden.