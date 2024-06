Modder entkleidet ersten Boss im "Shadow of the Erdtree"-DLC

Abseits der Meldungen über den hohen Schwierigkeitsgrad, war klar, dass auch die Modder-Szene ihren Spass am "Shadow of the Erdtree"-DLC für "Elden Ring" haben würde. So wurde jetzt etwa der Divine Beast Dancing Lion entkleidet.

Der Divine Beast Dancing Lion ist der erste grössere Boss, mit dem wir es in der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung von "Elden Ring" zu tun bekommen. Der Modder BonfireVN zeigt uns nun, was da unter seiner Kleidung schlummert. Nebenbei übrigens ein schöner Beweis für die Detailverliebtheit von FromSoftware.

In der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" betreten wir das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, welche mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Shadow of the Erdtree" ist die Erweiterung zu "Elden Ring" – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann bereits weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und mehr.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni.