Elden Ring Universum mit neuem Meilenstein

Die beiden neuesten Veröffentlichungen aus dem Universum von "Elden Ring" haben jeweils bedeutende globale Verkaufsmeilensteine erreicht.

Die Erweiterung "Elden Ring Shadow of the Erdtree" hat weltweit mehr als zehn Millionen verkaufte Einheiten überschritten. Die Erweiterung wurde ebenfalls von der Fachpresse gelobt und für mehrere "Spiel des Jahres"-Auszeichnungen nominiert. Sie erweitert die Welt von "Elden Ring" um neue Einblicke in die Mystik und Hintergrundgeschichte und führt euch von den Zwischenlanden ins Schattenreich. Dort folgt ihr den Spuren von Miquella, um mehr über Marika, die Goldene Ordnung und den rätselhaften Antagonisten Messmer den Pfähler zu erfahren.

"Elden Ring Nightreign", das eigenständiges Koop-Multiplayer-Action-Survival-Spiel, erschien diesen Mai. Bereits innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung wurden über zwei Millionen Einheiten verkauft. Inzwischen hat das Spiel weltweit die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten überschritten – weniger als zwei Monate nach dem Launch.

Zudem wurde kürzlich die "Elden Ring: Tarnished Edition" angekündigt, die das Hauptspiel sowie die Erweiterung "Shadow of the Erdtree" für Nintendo Switch 2 enthält. Diese Edition bietet neue Rüstungssets für Charaktere sowie zusätzliche Anpassungsoptionen für Sturmwind, dem spektralen Reittier. Bereits Anfang des Jahres wurde ausserdem eine Partnerschaft mit A24 bekannt gegeben, um eine Live-Action-Verfilmung von "Elden Ring" unter der Regie von Alex Garland zu realisieren.

"Elden Ring", "Elden Ring Shadow of the Erdtree" und "Elden Ring Nightreign" sind für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.