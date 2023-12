Elden Ring: Redditor zeigt Controller nach ausgiebigem Grinden

Es ist bereits fast zwei Jahre her, dass "Elden Ring” erschienen ist und es gibt Fans, die seit dem in den Zwischenlanden unterwegs sind. Dazu gehört auch Reddit-User ‘Brutalonym’, dessen PlayStation-Controller sich nach ausgiebigem Zocken verändert hat. So glänzt die Kreistaste des DualShock 4-Controllers förmlich, wovon ihr euch durch einen Klick auf die Quelle zu dieser Meldung selbst überzeugen könnt.

Mit der Kreistaste erreicht man in "Elden Ring", dass der Character ausweicht oder sprintet. Der polierte Knopf zeigt, was der Kern des Gameplays in dem Action-RPG ist, nämlich permanentes Ausweichen mit dem richtigen Timing, um anschliessend selbst zuzuschlagen. Es bestätigt zudem, dass wie für 'Souls Like’-Titel üblich, ein höheres Mass an Komplexität und Skills gefordert werden, als in vielen anderen Games.

Moglicherweise werden bald auch weniger bespielte Controller wieder vermehrt in "Elden Ring” zum Einsatz kommen. Viele hoffen und glauben namlich daran, dass der zweite "Geburtstag" im Februar 2024 ein geeigneter Zeitpunkt wäre, um die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung herauszubringen. Angekündigt wurde diese ebenfalls im Februar, nämlich zum einjährigen Jubiläum. Offiziell wurde bisher noch kein Release-Termin verraten.