Elden Ring Streamer besiegt Malenia ausschliesslich mit Morsecode

Dem spanischen Streamer 'Silithur' gelang die erstaunliche Leistung, "Elden Ring" ausschliesslich mit dem Morsecode zur Steuerung durchzuspielen. Davon zeigte sich Elon Musk, CEO von X/Twitter, auf seiner Plattform wenig beeindruckt und forderte den Streamer auf, Malenia auf diese Weise zu besiegen. 'Silithur' folgte dem Ruf und besiegte den "Elden Ring" Boss mit lediglich dem Code, der ursprünglich für die telegrafische Übermittlung von Nachrichten diente. Dafür brauchte er lediglich 4 Minuten und 20 Sekunden:

The final battle is beautiful, but easy.



Try that with Malenia. pic.twitter.com/YeXodTFQex — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2024

Ob in Musks Aufforderung eine gewisse Arroganz mitschwingt, wird jeder selbst bewerten. Fest steht, dass sich 'Silithur' seine Leistung, das Spiel auf diese unhandliche Art und Weise durchzuspielen, nicht kleinreden liess. Auf Musks Kommentar, das Hauptspiel durchzuspielen sei einfach, antwortete dieser: “Einfach, weil ich so gut in diesem Spiel bin, meinst du?”. Vielsagend ist auch das Verhältnis, in dem die beiden Posts geliket wurden. Während der Milliardär bei 180 Millionen Followern lediglich 4'700 Likes bekam, brachte es der kleine Kanal von 'Silithur' auf beträchtliche 60'000 Likes. Sowohl die Leistung, als auch sein kurzer Schlagabtausch mit Elon Musk, brachte dem Streamer einen deutlichen Popularitätsschub.