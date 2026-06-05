Elden Ring: Termin für die Switch-2-Umsetzung

Lange wurde spekuliert, wann denn die Switch-2-Portierung von "Elden Ring" mit dem Namenszusatz "Tarnished Edition" erscheinen wird. Jetzt hat Bandai Namco Nägel mit Köpfen gemacht und einen konkreten Termin genannt.

Demnach wird "Elden Ring" ab 28. August auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole verfügbar sein. Der "Shadow of the Erdtree"-DLC ist dann ebenfalls enthalten. Der Titel bietet ausserdem neue Inhalte, darunter zwei weitere Startklassen, aus denen wir wählen können, sowie frische Charakter-Rüstungen und die Möglichkeit, Sturmwind, das treue Spektralross der Spieler, individuell anzupassen.

Bereits im Mai hatte es Spekulationen über den Releasetermin von "Elden Ring" für Switch 2 gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Elden Ring" erschien bereits am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.