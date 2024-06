Technik-Analyse zum "Shadow of the Erdtree"-DLC für Elden Ring

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" genauer angesehen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keine Frage unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird sich über 21 Minuten lang mit der Technik der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" beschäftigt. Dabei attestiert man Entwickler FromSoftware grundsätzlich gute Arbeit, bemängelt aber auch, das schon lange existierende technische Probleme immer noch nicht beseitigt wurden.

In der "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung für "Elden Ring" betreten wir das Reich der Schatten und erleben ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren sowie herausfordernde Bosskämpfe, welche mit neuen Waffen und Rüstungen bestritten werden können. Auf den Spuren Miquellas wartet die dunkle Seite der Geschichte von "Elden Ring" darauf, entdeckt zu werden.

"Shadow of the Erdtree" ist die Erweiterung zu "Elden Ring" – einer Welt, die von Director Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, und George R. R. Martin, dem Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ geschaffen wurde. Das Spiel gewann bereits weltweit zahlreiche Kritikerpreise, unter anderem wurde es Game of the Year bei den Game Awards 2022, beim Golden Joystick Award 2022 und mehr.

"Elden Ring" ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die "Shadow of the Erdtree"-Erweiterung folgte am 21. Juni.