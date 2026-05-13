Elden Ring: Releasetermin für Switch 2 durchgesickert?

Es könnte sein, dass der Erscheinungstermin für die Switch-2-Portierung von "Elden Ring", auch "Elden Ring: Tarnished Edition" genannt, durchgesickert ist. So könnte diese im Juli veröffentlicht werden.

Demnach könnte "Elden Ring" ab 10. Juli auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Quelle dieser Information sind diverse Listungen bei Händlern. Diese sind in der Regel zumindest ein guter Indikator, aber eben keine Garantie, zumal sich Bandai Namco bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert hat.

Schon im vergangenen Oktober war eine Verschiebung der Switch-2-Umsetzung von "Elden Ring" auf dieses Jahr bekanntgeworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Elden Ring" erschien bereits am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.