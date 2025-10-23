Elden Ring verspätet sich

Nintendo- und Elden-Ring-Fans müssen jetzt stark sein. Wie From Software jüngst bekannt gab, wird sich der Release von "Elden Ring" bis ins kommende Jahr verschieben. Ursprünglich hätte die Switch-2-Fassung noch 2025 in Form der "Tarnished Edition" im Handel erscheinen sollen.

"Elden Ring" wurde ursprünglich 2022 für PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht und soll künftig – dank der leistungsstärkeren Hardware der Switch 2 – auch auf einer Nintendo-Konsole spielbar sein. Wie erwähnt, war zunächst 2025 als Veröffentlichungszeitraum vorgesehen. From Software hat sich jedoch für einen späteren Release entschieden, um weiter an der Optimierung des Spiels arbeiten zu können. Das Studio äusserte sich dazu wie folgt:

„Bezüglich der Nintendo Switch 2-Version von "Elden Ring: Tarnished Edition", deren Veröffentlichung ursprünglich für 2025 geplant war, haben wir festgestellt, dass zusätzliche Zeit für Leistungsanpassungen des Spiels erforderlich ist. Daher wird der Release auf 2026 verschoben.

Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten, die dies bei allen Nutzerinnen und Nutzern verursachen könnte, die sich auf die Veröffentlichung dieses Titels gefreut haben.

Wir werden weiterhin Anpassungen vornehmen, um das Spiel in der bestmöglichen Form bereitzustellen, und bitten daher um Ihr Verständnis. Vielen Dank für Ihre Geduld.“