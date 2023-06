The Elder Scrolls Online: Aktuelle News und Termine

Mit "The Elder Scrolls Online: Necrom" steht das neue Kapitel als Teil des Abenteuers "Schatten über Morrowind" in den Startlöchern. Necrom erscheint am 5. Juni für PC/Mac und am 20. Juni für Xbox und PlayStation. Zur Einstimmung haben wir den Launch-Trailer veröffentlicht.

Hermaeus Mora sucht einen Vorstreiter und die unheimlichen Mächte der neuen Arkanisten-Klasse gehören Ihnen. Erforschen Sie die Telvanni-Halbinsel und Apocrypha, rekrutieren Sie zwei neue Gefährten für Ihre Sache, stürzen Sie sich in eine neue Prüfung für zwölf Spieler:innen und stellen Sie sich denjenigen, die die gefährlichsten Geheimnisse des Fürsten des Wissens bedrohen, damit sie nicht die gesamte Wirklichkeit auflösen!

Vorschau auf die neue Klasse: Arkanist

Der Arkanist ist ESOs erste neue Klasse seit dem Elsweyr-Kapitel 2019 und führt drei neue Fertigkeitslinien (kurative Runenformen, Verkünder des Folianten, Soldat von Apocrypha) sowie eine komplett neue Kampfmechanik ein: das Crux-System. Das Hinzufügen einer neuen Klasse zum Spiel ist ein komplexes Unterfangen, weshalb wir mit Mitgliedern des Entwicklerteams gesprochen haben, um mehr über die Kerneigenschaften, das Design und die Entwicklung des Arkanisten zu erfahren.

ESO Taverne 2023

Nun ist es offiziell: Die ESO Taverne 2023 findet am Wochenende 15. & 16. Juli auf Burg Satzvey bei Köln statt, eine der schönsten Wasserburgen des Rheinlands. Dieser besondere Ort ist der perfekte Platz für die ESO-Community, um sich zu treffen und gemeinsam ESO zu feiern, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und mitreissende Musikdarbietungen zu geniessen. ESO Creative Director Rich Lambert, Art Director CJ Grebb, Lead Encounter Designer Mike Finnigan, Lead Combat Designer Brian Wheeler und Community Manager Kai Schober werden während der Feierlichkeiten anwesend sein und sich mit den Fans austauschen.

Location: Burg Satzvey

Zeit: Von Samstag, den 15. Juli, um 15 Uhr, bis Sonntag, den 16. Juli, um 14 Uhr.

Anmeldungen sind ab sofort möglich..