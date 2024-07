The Elder Scrolls Online - Taverne 2024 im Livestream

An diesem Wochenende findet die beliebte ESO Taverne bereits zum 11. Mal für Fans und Freunde von "The Elder Scrolls Online" statt. Wer in diesem Jahr kein Ticket für das ausverkaufte Event auf der Wasserburg Heldrungen in Thüringen mit rund 1'000 Gästen ergattern konnte, kann sich auf einen 10-stündigen Livestream freuen, in dem zahlreiche spannende Interviews und Aktivitäten rund um The Elder Scrolls Online stattfinden.

Der Stream startet am Samstag, den 13. Juli 2024, um 13:30 Uhr und endet nach dem heissen Rock-Konzert von Saltatio Mortis gegen 22:45 Uhr.

Fans können an der ESO Taverne 2024 von überall im Livestream teilnehmen.

Einige Highlights des Streams sind Interviews mit dem belgischen Chocolatier Oliver van Nueten, Cosplayerin Sakuraflor, Künstlerin Aronja sowie zahlreiche Gespräche mit Entwicklern und weiteren Teammitgliedern, die über ihre Arbeit an ESO berichten.

Neben spannenden Gesprächen können Fans zuhause auch Eindrücke von der Taverne sammeln und in mehreren Rundgängen die Atmosphäre live miterleben. Aktivitäten wie der Cosplayer Cat-Walk, bei dem alle Cosplayern vor Ort ihre tollen Kostüme zeigen oder dem ESO-Pantomime-Spiel heitern den Livestream auf und machen ihn zu einem Erlebnis für alle Fans.

Beendet wird der Stream von einem mittelalterlichen Highlight, dem Rock-Konzert der beliebten Band Saltatio Mortis, die im Rahmen ihrer Finsterwacht-Tour auf der Wasserburg auftreten. Mit Live-Musik und Feuershow sorgt die Band sowohl vor Ort als auch zuhause für richtig Stimmung.