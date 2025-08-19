The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows für PC und Mac

Update 47 sowie das Verliespaket "The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows" sind ab sofort als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels für PC und Mac verfügbar. Das Update ist dazu Teil des 2025 Content Pass von ESO.

Ab heute könnt ihr die neuen Verliese Schwarzstein-Giesserei und Naj-Caldeesh für vier Spielern bezwingen. "Feast of Shadows" und Update 47 erscheinen am 3. September für Xbox und PlayStation.

"Feast of Shadows" knüpft thematisch an die Geschichte aus Saisons des Wurmkults an (die Fortsetzung des ursprünglichen Erzählstrangs des Spiels) und enthält zwei neue PvE-Verliese, die Schwarzstein-Giesserei und Naj-Caldeesh.

Beide Verliese bieten neue Geschichten, epische Anführer und Spielbelohnungen. Ihr könnt euch den Nekromanten stellen und die Seelenraubenden-Manufakturen zerstören und euch auf das serverweite Event "Die sich windende Mauer" vorbereiten, das dieses Jahr noch stattfinden wird.