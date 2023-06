TESO: Necrom ab sofort verfügbar für PC

Ab sofort ist das nächste Kapitel der "The Elder Scrolls Online"-Saga erhältlich: "The Elder Scrolls Online: Necrom". Dieses neue Kapitel bietet mehr als 30 Stunden an neuen Inhalten und führt zwei neue Gebiete ein, die es zu erforschen gilt, eine brandneue Klasse, den Arkanisten, die gemeistert werden will und finstere Intrigen, die aufgedeckt werden müssen, ehe sie die Wirklichkeit selbst bedrohen.

Telvanni-Halbinsel und Apocrypha

Die gewaltigen Pilzwälder der Telvanni-Halbinsel, Heimat der gerissenen Magier des Hauses Telvanni und der Stadt Nekrom, könnten denen bekannt vorkommen, die schon andere Teile von "Morrowind" bereist haben. In diesem neuen Gebiet finden sich eine Reihe einzigartiger Begegnungen, die von euch entdeckt werden wollen, darunter neue Nebenquests, Anführer in der offenen Welt, Gewölbe, offene Verliese und mehr.

"Necrom" ermöglicht es euch ausserdem, Hermaeus Moras eigene Ebene, Apocrypha, zu erforschen. Auch wenn dieser mysteriöse Teil des Reichs des Vergessens fast grenzenloses Wissen enthält, muss man auf der Hut bleiben: Viele Sterbliche haben ihre Seelen verloren, während sie durch seine endlosen Bibliotheken irrten. Ausserdem könnt ihr auch einen ganz neuen Teil Apocryphas erkunden: Chroma Incognito. Dieses neue Gebiet ist anders als alles bisher Erlebte und enthält eine Unzahl von Gefahren und Geheimnissen, ihr entdecken können.

Der Arkanist

"Necrom" enthält eine der am häufigsten erbetenen Neuerungen, eine neue spielbare Klasse: den Arkanisten. Der Arkanist ist die erste neue Klasse in ESO seit der Einführung des Nekromanten mit dem Kapitel "Elsweyr" 2019 und bedient sich der verbotenen Kräfte Apocryphas, um Schaden auszuteilen, erlittene Schläge zu absorbieren und sich oder seine Verbündeten zu heilen.

Das Kapitel Necrom ist jetzt für PC/Mac verfügbar und erscheint am 20. Juni 2023 für Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 und PlayStation 5.