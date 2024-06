The Elder Scrolls Online: Neuer Gameplay-Trailer

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von "The Elder Scrolls Online" hat ZeniMax Online Studios einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die vielen Möglichkeiten aufzeigt, wie neue und alte Spieler "The Elder Scrolls Online" und seine unglaubliche Community geniessen können.

Darüber hinaus gibt der Trailer bekannt, dass das Abonnement von "The Elder Scrolls Online", ESO Plus, ab jetzt und bis zum 19. Juni für alle kostenlos ist. Diese Probe von ESO Plus beinhaltet alle bisherigen Kapitel, mit Ausnahme von "Gold Road" für alle Plattformen und "Necrom" für Konsolen, sowie Zugang zu allen bisherigen DLC-Inhalten, die "The Elder Scrolls Online" seit der Veröffentlichung im Jahr 2014 hinzugefügt wurden.