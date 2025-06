"The Elder Scrolls Online": Saisons des Wurmkults – Teil 1 und Update 46 als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels sind jetzt auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar, nachdem sie am 2. Juni für PC und Mac erschienen sind. Ab heute könnt ihr die Insel Sonnenwende erkunden und damit beginnen, die Pläne des wiederauferstandenen Wurmkults offenzulegen.

Update 46 als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels für alle Spiele enthält das neue Unterklassen-System, mit dem sie Klassen-Fertigkeitslinien frei zusammenstellen können, wodurch sich über 3.000 neue Kombinationen bieten.

Saisons des Wurmkults

Dieses zweiteilige Abenteuer führt die ursprüngliche Geschichte von ESO fort. Der gefürchtete Wurmkult hat den Osten von Sonnenwende übernommen und verbirgt seine Machenschaften hinter einer sich windenden, massiven, magischen Mauer.Ihr erreicht die Tropeninsel in Saisons des Wurmkults – Teil 1 und erkundet das westliche Sonnenwende, wo es sicher nicht an Action und Belohnungen mangelt. Ihr könnt diese entdecken, in dem ihr neue Anführer in der offenen Welt bekämpft, Gewölbe erkundet sowie in dem neuen offenen Verlies und der brandneuen Prüfung: Gebeinkäfig.

Unterklassen

Mit dem neuen Unterklassen-System könnt ihr eure TESO-Charaktere noch weiter anpassen und auf eure eigene Weise spielen. Dank dieser neuen Funktion könnt ihr bis zu zwei eurer eigentlichen Klassen-Fertigkeitslinien mit denen anderer Klassen austauschen. Das bietet euch noch grössere Flexibilität und Kreativität im Gameplay.

Heldenrückkehr

Das System "Heldenrückkehr" ist ebenfalls kostenlos im Update enthalten. Durch das System wird es denen erleichtert nahtlos ins Spiel zu starten, die nach einer längeren Auszeit zu ESO zurückkehren. Der Abschluss dieses Abenteuers schaltet einzigartige Loginbelohnungen und das Goldene Vorhaben "Heldenrückkehr" frei, durch die man sich noch mehr Ressourcen sichern kann.

Update 46

Update 46 führt weitere Erleichterungen und Verbesserungen für das Grundspiel ein. Dazu gehört eine aktualisierte Karte im Spiel, die das Reisen durch Tamriel so komfortabel wie noch nie machen wird, sowie aktualisierte Tutorials für das Wegschrein-System.