Mod ermöglicht Parkour in Skyrim

Die PC-Mod 'SkyParkour' hat das dritte Versions-Update erhalten und bringt – das im Hauptspiel nicht existente – Parkour-System auf ein neues Level. Die an Spiele wie "Mirror's Edge" oder "Assassins Creed" erinnernde Mechanik ist sowohl in First- als auch Third-Person-Perspektive verfügbar, wie der aktuelle Trailer verrät:

Ob die Umgebung aus der Höhe zu erspähen, zur Flucht, für Taschendiebstahl oder Schleichattacken, mit 'SkyParkour' eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, ob mit Waffe in der Hand oder freihändig. Auch Felsvorsprünge lassen sich besteigen, was die Fortbewegung in den Bergen erleichtert. Die Mod lässt sich bei Bedarf an- und ausschalten und bietet zudem zahlreiche Modifikationsoptionen wie die Geschwindigkeit der Animationen oder die allgemeine Sensitivität, was wiederum automatisches Aufsteigen ermöglicht.