Elderborn: Vengeance angekündigt

Hyperstrange stellt uns "Elderborn: Vengeance" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

"Elderborn: Vengeance" versetzt Nahkämpfe aus der Ego-Perspektive in das Zeitalter von Blut, Eisen und uralten Göttern – mit zusätzlicher Wucht, noch schnellerer Action und noch besserer Reaktionsfähigkeit als je zuvor. Wir setzen darin den neuen Haken ein, um die Distanz zu überbrücken, locken sie an den Rand und stossen sie in die Grube. Wir weichen ankommenden Schlägen aus und antworten mit Kontern, durchbrechen ihre Deckung mit schweren Hieben oder umzingeln Gegner, klettern über sie hinweg und stürzen uns mit einem Luftangriff auf sie herab.

Einen Ankündigungstrailer zu "Elderborn: Vengeance" gibt es auch zu sehen. Darin macht man uns 40 Sekunden lang primär mit dem Setting vertraut.

"Elderborn: Vengeance" hat noch keinen Releasetermin.