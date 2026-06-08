Eldritch Escape erhält eine Demo

Das Team hinter Eldritch Escape gibt bekannt, dass eine Demo des Spiels veröffentlicht wird. Dies gibt euch einen praktischen Einblick in die truppenbasierte, auf Extraktion ausgelegte Bullet-Heaven-Erfahrung in einer lovecraftschen Leere. Die Erde wurde von einem alten unheimlichen Gott verschlungen, und es liegt an einer kleinen Gruppe von Überlebenden, sich durch seinen Bauch zu kämpfen und einen Ausweg zu finden.

Die Demo stellt euch mehrere spielbare Charaktere vor, darunter den neu hinzugefügten Neon Ninja. Dabei bildet ihr einen Trupp aus drei Überlebenden, bekämpft Wellen von albtraumhaften Kreaturen, sammelt Morphit sowie neue von Bossen fallengelassene Meta-Ressourcen und versucht, mit eurer Beute zu entkommen, bevor die Zeit abläuft.

Neue truppenbasierte Team-Up-Upgrade-Bäume lassen Trupps starke Combo-Fähigkeiten freischalten, während überarbeitete Orte der Macht permanente Segnungen gewähren, um jede Expedition massgeblich zu gestalten.

Lagerplätze während des Durchlaufs lassen euch nun heilen und den Truppführer auf Kosten von 2 Minuten Sauerstoff wechseln. Medipacks wurden zu Verbrauchsgegenständen im Inventar überarbeitet, um mehr Kontrolle zu bieten, und Orte der Macht im Garten gewähren nun permanente Segnungen, weshalb es sich lohnt, diese aufzusuchen.