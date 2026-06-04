Ember & Blade kommt auch für Konsole

Entwickler LINE Games Corporation gibt bekannt, dass sich auch Konsoleros auf "Ember & Blade" freuen dürfen. Eine konkrete Plattform wurde in diesem Zusammenhang bereits bestätigt.

Demnach wird "Ember & Blade" auf jeden Fall auch für PS5 erscheinen. Die Entwickler versprechen jedoch, dass diesbezüglich in den kommenden Monaten noch weitere Plattformen folgen werden. Besitzer einer Xbox Series X oder Switch 2 dürfen sich also berechtigte Hoffnungen machen.

Einen Trailer zu den Konsolenfassungen von "Ember & Blade" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bietet über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay und macht Lust auf mehr.

"Ember & Blade" erscheint im Laufe des dritten Quartals.