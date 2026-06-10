Ember & Blade: Erster Trailer zur PS5-Version

Das ging aber schnell: Erst vor wenigen Tagen wurde "Ember & Blade" auch für PS5 in Aussicht gestellt. Jetzt ist bereits der erste Trailer erschienen.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf die PS5-Fassung von "Ember & Blade" eingestimmt. Dabei bietet man uns eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay, die Lust auf mehr macht. Der phasenweise sehr treibende Soundtrack passt wunderbar dazu.

In der vergangenen Woche war "Ember & Blade" auch für die Konsolenwelt angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Ember & Blade" erscheint im dritten Quartal.