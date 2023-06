Twins Sails Interactive mit neuen Spiele-Ankündigungen

Twin Sails Interactive hat auf der PC Gaming Show Neuigkeiten zu zwei Spielen aus dem kommenden Line-up bekanntgegeben: Die 1.0-Version des Koop- und Solo-Action-Roguelites "Ember Knights" wird offiziell am 18. Juli 2023 für PC und Nintendo Switch erscheinen. Ausserdem gab Twin Sails mit dem ersten Gameplay-Trailer bekannt, das JRPG "Bloomtown", samt Monsterzähmen und sozialen RPG-Elementen im 1960er-Americana im Pixel-Art-Look, als Publisher für PC und Konsolen zu veröffentlichen.

Ember Knights 1.0 erscheint offiziell am 18. Juli

"Ember Knights", das Action-Roguelite von dem Entwickler Doom Turtle, wird am 18. Juli in der Version 1.0 für PC und Nintendo Switch erscheinen. Während sich "Ember Knights" darauf vorbereitet, den Early Access auf dem PC zu verlassen und das Debüt auf Konsolen zu feiern, entdecken die Spieler eine breite Palette an Inhalten und Verbesserungen, die auf Basis des direkten Feedbacks der Community aus dem Early Access hinzugefügt wurden.

Spieler werden zum "Ember Knight", der letzte Funken Hoffnung für ein Universum, das sich wegen des verrückten Zauberers Praxis im Aufruhr befindet. Sie tauchen in intensive Hack&Slash-Kämpfe ein, alleine oder als Koop-Action für bis zu vier Spieler, die perfekt geeignet sind für Abenteurer jeder Klasse. Spieler passen ihren Kampfstil mit zahlreichen Waffen, Fertigkeiten und Relikten an, während sie gegen eine Vielzahl an Gegnern antreten und eine fesselnde Story mit verzückender Pixel-Art-Grafik und Schauplätzen erleben.

Bloomtown: Erster Gameplay-Trailer

Twin Sails arbeitet mit den Entwicklern von Laze Bear Games (Schöpfer von Graveyard Keeper und Punch Club) und Different Sense Games zusammen, um "Bloomtown", ein rundenbasiertes Singleplayer-JRPG für den PC und Konsolen, zu veröffentlichen. "Bloomtown" bietet eine einzigartige Mischung aus JRPG, Monsterzähmen und sozialen RPG-Elementen, die in einer bezaubernden Pixel-Art-Welt angesiedelt ist – inspiriert von Americana der 1960er-Jahre. Die Spieler verbünden sich mit Emily und ihrer Gruppe, um ihre lauschige Stadt vor dämonischen Kreaturen zu retten, die sich in den Herzen der Bewohner eingenistet haben.

Die Spieler bekämpfen in rundenbasierten Taktikgefechten die Armeen aus anderen Welten, die sowohl die Ängste als auch die Laster der Bewohner von "Bloomtown" verkörpern. Sie fangen Kreaturen aus einer anderen Dimension und schalten neue Fertigkeiten frei, beschäftigen sich mit den Gruppenmitgliedern, um die gemeinsamen Bande zu verstärken und haben in einer Welt, in der die Uhr niemals stehen bleibt, stets einen genauen Blick auf die Zeit.