Embers Of The Uncrowned vorgestellt

Nexon hat mit "Embers Of The Uncrowned" ein neues Projekt angekündigt. Das Dark-Fantasy-MMORPG wird aus einer isometrischen Perspektive gespielt und rückt die Reise eines Helden in den Fokus. Ziel ist es, ein von Elfen zerstörtes Adelshaus wiederaufzubauen und das einstige Land der Menschheit zurückzuerobern. Die Welt ist geprägt von Monstern und Landschaften, in denen ihr eine Geschichte über Schicksal und Wiederaufbau erlebt.

Ein erster Cinematic-Trailer stellt die Elfe Bella vor. In den Ruinen eines Dorfes trifft sie auf Ritter, die durch flüssiges Silber vernichtet werden. Bella nimmt deren Blut auf und lässt lediglich einen Phönix-Siegelring am Ort des Geschehens zurück.

In den Schlachten von "Embers Of The Uncrowned" setzt ihr auf taktisches Vorgehen statt auf rohe Kraft. Um erfolgreich zu sein, rekrutiert ihr Gefährten und nutzt verschiedene Klassen wie:

Phantomklinge: Ein flinkes Vorgehen im Kampf.

Ein flinkes Vorgehen im Kampf. Vollstrecker: Fokus auf Zerstörung.

Fokus auf Zerstörung. Sturmrufer: Einsatz von Magie.

Zudem könnt ihr euch in Koop-Kämpfen mit anderen zusammenschliessen, um Domänenbosse zu besiegen. Für Raids ist eine Zusammenarbeit erforderlich, um gegen starke Gegner zu bestehen.