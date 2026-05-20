Embracer Group wird in zwei Unternehmen geteilt

Soeben hat die Embracer Group ihre Aufteilung in zwei Unternehmen verkündet. Diese heissen Fellowship Entertainment und Embracer.

Bei Fellowship Entertainment handelt es sich um ein auf geistiges Eigentum ausgerichtetes Unterhaltungsunternehmen, dessen Kerngeschäft die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen sowie das Lizenzgeschäft umfasst. Man fungiert als Verwalter von "Der Herr der Ringe", "Tomb Raider" und vielen anderen grossartigen geistigen Eigentumsrechten.

Embracer ist dagegen ein ideales Umfeld für bewährte Unternehmer, welches durch eine effizientere Struktur, eine verbesserte Unternehmensführung, eine strengere Kostenkontrolle und eine disziplinierte Kapitalallokation unterstützt wird.

Erste offizielle Statements legen nah, dass man damit für eine klarere Trennung der Geschäftsfelder und eine deutlichere Zuständigkeit in den einzelnen Segmenten sorgen möchte.