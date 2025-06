Embracer bekommt neuen CEO

Nach zahlreichen Umstrukturierungen und Entlassungen wird die Embracer Group bald auch einen neuen CEO haben. Lars Wingefors ist nämlich von diesem Posten zurückgetreten.

Neuer Mann an dieser Stelle wird Phil Rogers sein. Konkret tritt er diese am 1. August an. Aktuell ist Rogers noch CEO bei Crystal Dynamics - Eidos und stellvertretender CEO bei der Embracer Group. Wingefors übernimmt dagegen künftig die Position des geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden und kommentiert dies folgendermassen: