Embracer verkauft Easybrain

Die Embracer Group gibt den Verkauf von Easybrain bekannt. Wir haben alle Details dazu für euch zusammengestellt.

Demnach wandert Easybrain für die stolze Summe von 1,2 Milliarden Dollar in den Besitz von Miniclip. Es ist davon auszugehen, dass der Deal bis Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen ist. Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO von Embracer, sagt dazu Folgendes:

"Diese Transaktion verändert die Finanzlage von Embracer und versetzt uns in eine stärkere Position, um Werte zu schaffen. Easybrain ist seit über drei Jahren ein wichtiger Teil der Embracer-Familie und hat in dieser Zeit zu einer starken Wertschöpfung beigetragen. Da sich der Markt von Easybrain wandelt, ist Miniclip der richtige strategische Käufer, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, an der Spitze der werbefinanzierten mobilen Spieleindustrie zu bleiben. Ich möchte den Gründern und Führungskräften Oleg Grushevich, Peter Skoromnyi und Matvey Timoshenko, die weiterhin Aktionäre von Embracer bleiben, sowie dem fantastischen Easybrain-Team für ihre Beiträge zu Embracer danken. Ich bin zuversichtlich, dass Easybrain weiterhin innovativ sein und ein nachhaltiges Wachstum in der Branche erzielen wird."