Embracer schliesst Entwicklerstudio

Nachdem wir bereits darüber berichtet hatten, dass es bei Free Radical zu Entlassungen gekommen ist (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), wurde jetzt sogar die Schliessung des Entwicklerstudios terminiert. Das konkretes Datum dafür ist auch schon bekannt.

Demnach werden bei Free Radical am 11. Dezember die Lichter ausgehen. Ein begleitendes Statement von Embracer CEO Lars Wingefors gibt es auch:

"Während wir den Konsultationsprozess durchlaufen, steht die mögliche Schliessung von Free Radical Design am 11. Dezember 2023 bevor. Ich möchte Ihnen meinen Dank für Ihr Engagement und die bemerkenswerte Arbeit aussprechen, die Sie geleistet haben und immer noch leisten... Dies ist eine herausfordernde Zeit für uns alle, aber besonders für Sie, und wir wollen Sie in dieser Übergangsphase so gut wie möglich unterstützen."