Embracer verkauft Arc Games & Cryptic Studios

Für die Summe von 30 Millionen Dollar verkauft die Embracer Group Arc Games und die Cryptic Studios an Project Golden Arc, dessen Führungskräfte aus dem Management von Arc stammen. XD Inc ist für die Finanzierung der Übernahme verantwortlich. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Arc Games war in der Vergangenheit unter anderem für Spiele wie "Star Trek Online", "Neverwinter" und die "Remnant"-Reihe verantwortlich. Die Cryptic Studios gelten als etablierter Entwickler von MMO-Titeln. Embracer hatte beide Firmen im Jahr 2021 übernommen und trennt sich nun im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung von weiteren Beteiligungen.

Die Veröffentlichungsrechte der "Remnant"-Serie wechseln damit zu THQ Nordic, während die Rechte am Multiplayerprojekt "Fellowship" in den Geschäftsbereich Coffee Stain gehen. Das offizielle Statement von Phil Rogers, CEO der Embracer Group, liest sich folgendermassen: