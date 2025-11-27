Embracer verkauft Arc Games & Cryptic Studios

Für die Summe von 30 Millionen Dollar verkauft die Embracer Group Arc Games und die Cryptic Studios an Project Golden Arc, dessen Führungskräfte aus dem Management von Arc stammen. XD Inc ist für die Finanzierung der Übernahme verantwortlich. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.
Arc Games war in der Vergangenheit unter anderem für Spiele wie "Star Trek Online", "Neverwinter" und die "Remnant"-Reihe verantwortlich. Die Cryptic Studios gelten als etablierter Entwickler von MMO-Titeln. Embracer hatte beide Firmen im Jahr 2021 übernommen und trennt sich nun im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung von weiteren Beteiligungen.
Die Veröffentlichungsrechte der "Remnant"-Serie wechseln damit zu THQ Nordic, während die Rechte am Multiplayerprojekt "Fellowship" in den Geschäftsbereich Coffee Stain gehen. Das offizielle Statement von Phil Rogers, CEO der Embracer Group, liest sich folgendermassen:
"Diese Transaktion unterstützt unsere wichtigsten Prioritäten, indem sie unseren Fokus auf strategische Vermögenswerte und Kern-IPs bei Embracer stärkt und gleichzeitig die Rentabilität und den freien Cashflow verbessert. Durch diese Vereinbarung findet auch das Online-Multiplayer-Spiel Fellowship, das von einem talentierten externen Team in Stockholm entwickelt wurde, ein grossartiges Zuhause innerhalb der Coffee Stain Group. Ich möchte den Teams von Arc und Cryptic für ihre harte Arbeit in den letzten vier Jahren danken und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft, da wir zuversichtlich sind, dass sie in den kommenden Jahren erfolgreich sein und sich weiterentwickeln werden."