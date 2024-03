Embracer verkauft Gearbox & Saber Interactive

Die Umstrukturierungen bei der Embracer Group gehen weiter. Jetzt mehren sich die Berichte, wonach Gearbox quasi verkauft ist und man sich auch von Saber Interactive trennen wird.

So hat CEO und Mitbegründer Randy Pitchford seinen Angestellten gesagt, dass es bereits in diesem Monat eine Entscheidung zu Gearbox geben soll. Verkaufsgerüchte hatten sich diesbezüglich ja schon länger gehalten, wobei an einem Punkt auch die Möglichkeit war, dass das Studio wieder komplett unabhängig wird. Die Embracer Group hatte Gearbox im Jahr 2021 für 363 Millionen Dollar erworben.

Der Verkauf von Saber Interactive würde dagegen rund 500 Millionen Dollar einbringen. Die Arbeiten an "Star Wars: The Knights of the Old Republic" würden weitergehen. Embracer hatte Saber Interactive im Jahr 2020 für 525 Millionen Dollar gekauft, würde hier also einen Verlust machen.