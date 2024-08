Demo von Emio - Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club angekündigt

Nintendo hat eine spielbare Demo von "Emio - Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club" in Aussicht gestellt. Auf deren Veröffentlichung müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist der spielbare Appetithappen zu "Emio - Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club" schon ab morgen verfügbar. Er bietet den Prolog und das erste Kapitel. Weitere Kapitel werden am 23. und 28. August ergänzt und wir können den erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen. Ein neuer Trailer stimmt uns jetzt schon fast eine Minute lang auf die Demo ein.

"Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club" ist das erste neue Spiel in der "Famicom Detective Club"-Reihe seit 35 Jahren. Es schliesst an die ersten beiden Teile an, die für Nintendo Switch neu aufgelegt wurden, nämlich "Famicom Detective Club: The Missing Heir" und "Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind".

"Emio - Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club" erscheint am 29. August exklusiv für Switch.