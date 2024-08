Heute beginnen die Ermittlungen in Emio - Der Lächelnde Mann

Ab heute können alle Nintendo Switch-Fans in "Emio – der Lächelnde Mann: Famicom Detective Club" der Polizei dabei helfen, einen bizarren Mordfall zu lösen. In dem düsteren, interaktiven Abenteuer gehen die Spieler in der Rolle eines Detektiv-Assistenten Hinweisen nach, befragen Zeugen und decken mögliche Verbindungen zu einer grausamen Tat aus der Vergangenheit auf. Einen tieferen Einblick in den mysteriösen Fall gibt das aktuelle Video auf dem YouTube-Kanal von Nintendo.

Ein junger Mittelschüler wurde unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Sein Kopf steckt in einer Papiertüte, auf die jemand ein unheimlich grinsendes Gesicht gezeichnet hat. Dieses verstörende Indiz erinnert an die Opfer von Emio, dem lächelnden Mann – dem Mörder aus einer urbanen Legende. Als Mitglied des Detektivbüros Utsugi haben die Spieler die Aufgabe, der Polizei bei der Aufklärung zu helfen. Dabei erinnert das Verbrechen an eine Reihe ungelöster Mordfälle, die 18 Jahre zurückliegen.

Als erstes neues Spiel seit 35 Jahren in der Famicom Detective Club-Reihe rund um das Detektivbüro Utsugi schliesst "Emio – der Lächelnde Mann: Famicom Detective Club" an die Ereignisse der ersten beiden Teile der Serie "The Missing Heir" und "The Girl Who Stands Behind" an. Erstmals können die Spieler:innen in einzelnen Abschnitten auch in die Rolle der jungen Detektivin-Assistentin Ayumi Tachibana schlüpfen und sich ihre Verhörtechniken zu Nutze machen. Als Ermittlerteam tauchen sie immer tiefer in eine intensive, fesselnde Geschichte voller Misstrauen, Einsamkeit und Verletzlichkeit ein.

Wer die Detektivarbeit erst einmal ausprobieren möchte, für den ist die kostenlosen Demo-Version im Nintendo eShop genau das Richtige. Sie umfasst den Prolog sowie die ersten drei Kapitel des Spiels. Die darin ermittelten Daten und Fakten können später problemlos auf die Vollversion übertragen werden.

Bestellen könnt ihr das Spiel ohne Portokosten bei unserem Partner World of Games!

Sind alle diese Verbrechen von der Geschichte des lächelnden Mannes inspiriert oder handelt es sich dabei gar nicht um eine Legende, sondern um die grausige Wahrheit? Und wer steckt hinter den abscheulichen Verbrechen? Ob die Nintendo Switch-Fans diese und weitere Fragen klären können, wird sich ab heute zeigen.