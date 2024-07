In dem spannungsreichen Krimi-Abenteuer geht ihr einer urbanen Legende nach, um die Wahrheit ans Licht zu bringen

Das ist nichts für schwache Nerven: Ab Donnerstag, den 29. August, können alle Nintendo Switch-Fans beim Detektivbüro Utsugi anheuern. In "Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club", das an diesem Tag erscheint, unterstützen sie die Polizei in ihrer Tätigkeit als Privatdetektiv-Assistent bei der Aufklärung eines mysteriösen Mordfalls. Sie suchen in dem düsteren, interaktiven Drama nach Hinweisen, befragen Zeugen und decken mögliche Verbindungen zu tragischen Ereignissen auf, die sich vor langer Zeit zugetragen haben.

Ein Schüler wird in makabrem Zustand tot aufgefunden. Sein Kopf steckt in einer Papiertüte, auf die ein gespenstisch grinsendes Gesicht gemalt ist. Dieses verstörende Tatmerkmal erinnert an eine Reihe ungelöster Mordfälle, die sich 18 Jahre zuvor ereignet haben – und an Emio, den lächelnden Mann. Jenem Mörder aus einer urbanen Legende, der seinen Opfern angeblich "ein ewiges Lächeln" schenkt.

Erste Details liefert das neue Video. In diesem gibt Yoshio Sakamoto, der Produzent der "Famicom Detective Club"-Reihe Einblicke in das Spiel. Er war auch an diesem Projekt von der Grundidee bis hin zum kleinsten Drehbuchdetail und den Zwischensequenzen involviert.

"Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club" ist das erste neue Spiel in der "Famicom Detective Club"-Reihe seit 35 Jahren. Es schliesst an die ersten beiden Teile an, die für Nintendo Switch neu aufgelegt wurden: an "Famicom Detective Club: The Missing Heir" und "Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind".

Ist ein Serienmörder zurückgekehrt, oder handelt es sich um einen Nachahmungstäter? Ist das Verbrechen von der Geschichte des lächelnden Mannes inspiriert oder sogar deren Ursprung? Fragen über Fragen, die nur ihr beantworten könnt, wenn ihr ab Ende August in "Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club" ermittelt.