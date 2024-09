Empire of the Ants: Neues Gameplay

Developer Tower Five gab heute Einblicke in das von Bernard Weber inspirierte Strategiespiel "Empire of the Ants" und zeigen Gameplay-Sequenzen aus verschiedenen Missionen, wie Exploration, Tactical und Strategic. Darüber hinaus wird das Spiel eines der ersten sein, welches die Leistung der PlayStation 5 Pro mit 60 FPS voll ausschöpft und so für ein flüssiges und realistisches Erlebnis sorgt.

In "Empire of the Ants" tauchen Spieler in Gestalt einer Ameise ein in ein Ökosystem mitten im Wald von Fontainebleau. Ihr schlüpft in die Rolle von 103.683e, einer entschlossenen Ameise, die ihre Kolonie beschützen will. Jede Entscheidung ist von grosser Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben. Strategie, Erkundung, Kämpfe und sogar Allianzen mit der einheimischen Tierwelt sind notwendig, um aus den unzähligen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, siegreich hervorzugehen.

"Empire of the Ants" erscheint am 7. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.